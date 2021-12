Medolla, “A scuola di autonomia”: educare i ragazzi alla sostenibilità ambientale

MEDOLLA- Il Comune di Medolla in collaborazione con aMo- Agenzia per la Mobilità dei Comuni del modenese- e Punto 3- azienda che si occupa materialmente del progetto- e insieme alla scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, ha dato inizio a un progetto intitolato “A scuola in autonomia”: con l’obiettivo di studiare e proporre miglioramentispronando i ragazzi a prediligere scelte sostenibili nel tragitto casa-scuola.

“Riteniamo maturi i tempi di spronare sempre più le giovani generazioni all’uso delle gambe e della bicicletta per effettuare il tragitto casa-scuola – commenta Patrizia Sgarbi, assessora alla Mobilità – al fine di diminuire l’inquinamento, e di educare alla sostenibilità ambientale, ognuno facendo la propria parte. Il progetto prevede la risposta ad un semplice ed anonimo questionario da parte di ragazzi e genitori. Il questionario è già on line ed è stato inviato a studenti e famiglie dalla scuola. Tramite successivi incontri, si spera in presenza, con genitori, scuola, Amministrazione, Punto 3 e aMo, cui seguiranno laboratori condotti a scuola tra professori e studenti della classe seconda, sotto la guida di Punto 3, si elaboreranno proposte da sottoporre all’amministrazione, per rendere l’andare a scuola in autonomia più appetibile e sicuro. Confidiamo nella partecipazione di larga parte di alunni e genitori per confrontarsi e mettere in pratica soluzioni ideali per tutti”.