Medolla, una “Ludo Night” dedicata a giochi da tavolo, di ruolo e di società

MEDOLLA – Un mondo tutto da scoprire, ma soprattutto da giocare. Al Circolo Arcobaleno di via Milano, a Medolla, giovedì 9 dicembre, a partire dalle ore 21, è in programma la “Ludo Night”, a cura dell’associazione di promozione sociale Multiverso, realtà con oltre trenta soci che torna agli eventi in presenza dopo quelli organizzati in biblioteche e centri culturali di tutta la Bassa modenese nel periodo precedente la pandemia, rivolti a tutti, dai più giovani agli adulti. Giochi da tavolo, di ruolo e di società per tutti i gusti, preferibilmente a partire dai 12 anni in su, per un appuntamento con il patrocinio del Comune di Medolla aperto a tutti (obbligatorio il Super green pass), durante il quale verranno illustrate le attività dell’associazione, ma dove si potrà soprattutto giocare tanto, grazie a un linguaggio, quello del gioco nelle sue diverse e più svariate declinazioni, in continua e rapidissima evoluzione, e che vede in “Play Festival del Gioco” di Modena uno degli appuntamenti di riferimento a livello nazionale.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017