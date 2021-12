Mirandola, il drive through per l’esecuzione dei tamponi operativo dal lunedì al sabato

MIRANDOLA – Il Drive through di Mirandola raddoppia i giorni di apertura: da lunedì 6 dicembre – informa l’Ausl di Modena, attraverso una nota stampa – la struttura di via Mazzone, che esegue i tamponi molecolari, sarà operativa sei giorni alla settimana, ovvero dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 11.30 esclusi i festivi, anziché i tre previsti prima. Anche il Drive through di Carpi amplia l’attività: già aperto dal lunedì al venerdì, dal 6 dicembre sarà attivo da lunedì al sabato, dalle 8 alle 12, esclusi i festivi. Il potenziamento dell’attività, che ha richiesto un importante sforzo organizzativo e di personale, si è reso necessario alla luce dell’andamento epidemiologico, che ha fatto incrementare i volumi dell’attività di sorveglianza e tracciamento in vari contesti, a partire da quello scolastico e ha prodotto lunghe file che hanno creato disagi alla circolazione in prossimità dei drive through.

Ai drive-through – ricorda l’Azienda Usl di Modena – hanno accesso soltanto i cittadini che, rientrando nelle categorie che necessitano dell’esame (prime diagnosi in caso di sintomi, sorveglianza sanitaria, screening in ambiente scolastico, ecc), hanno ricevuto la convocazione da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena, oppure sono stati inviati tramite prenotazione del tampone da parte del medico di medicina generale o da parte del pediatra di libera scelta. L’invito è di rispettare l’orario indicato nella convocazione, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività e limitare i disagi. Non è, dunque, previsto il libero accesso.

