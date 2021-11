Mirandola, ancora code al drive through per l’esecuzione dei tamponi

MIRANDOLA – Anche questa mattina, come ieri e come ormai avviene da qualche giorno, a Mirandola, il drive through per l’esecuzione dei tamponi di controllo è nuovamente sotto pressione. A causa dell’alto numero di tamponi richiesti, tra i quali quelli per gli alunni delle scuole, infatti, fin da martedì 23 novembre si sono registrate lunghe code e disagi alla circolazione in via Mazzone, a ridosso della rotatoria della tangenziale. Gli incolonnamenti sulle strade della zona avevano costretto, già martedì, la Polizia Locale del presidio di Mirandola ad intervenire per cercare di ridurre il disagio degli automobilisti in coda e garantire la circolazione veicolare.

