Mirandola, il Pronto soccorso del Santa Maria Bianca non è in discussione

MIRANDOLA- La continuità del Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola non è assolutamente in discussione, nonostante la grave carenza di personale sanitario: è stato questo l’esito dell’incontro, mercoledì 1 dicembre, tra la Giunta dell’Unione dei Comuni, il direttore generale dell’Ausl Antonio Brambilla e il presidente del’Unione Alberto Calciolari.

“L’Ausl ha illustrato la necessaria riorganizzazione del Servizio in ragione della carenza di personale, a partire dalla metà di dicembre, garantendo la risposta ambulatoriale del Pronto soccorso h24, così come il Servizio h24 sul territorio distrettuale con mezzi ed equipaggi formati specificatamente per l’Emergenza Territoriale– scrive il presidente dell’Unione Alberto Calciolari- L’Ausl ha inoltre descritto le azioni intraprese per il pieno ripristino delle risorse mediche necessarie. Come sindaci abbiamo ribadito la necessità di rafforzare questo sforzo per superare questa fase critica, non lasciando niente di intentato per il potenziamento dell’organico medico. Monitoreremo costantemente la situazione, chiedendo con continuità momenti di verifica con la direzione generale dell’Ausl”

