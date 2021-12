Mirandola, residenti senza posta da ottobre

MIRANDOLA- Sembra proprio che il postino si sia dimenticato di via San Faustino, a Mirandola. Dal mese di ottobre, infatti, niente corrispondenza per alcuni residenti: soprattutto bollette.

Il grave disservizio è stato denunciato da un residente alla nostra redazione: “E’ da ottobre che nel mio quartiere, ma soprattutto nella mia via (San Faustino), non arrivano bollette: gas, luce e mensa del mio bimbo di prima elementare”– scrive il residente.

“Sono passato in Posta per segnalare il disagio, ma mi hanno detto che c’è da compilare un modulo che poi sarà inviato a Roma- racconta– Secondo me, non è la soluzione giusta. Non posso ogni volta, chiamare l’Aimag o la scuola per chiedere se mi hanno spedito il bollettino”.

