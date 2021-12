San Prospero, autopsia sul corpo di Angiolino Palmieri dopo lo schianto con l’ultraleggero

SAN PROSPERO, BASTIGLIA – E’ stata fissata per oggi, giovedì 23 dicembre, si legge sul “Resto del Carlino”, l’autopsia sul corpo di Angiolino Palmieri, 70enne di San Prospero morto lo scorso lunedì 20 dicembre, in seguito allo schianto del suo ultraleggero contro un’abitazione, a Bastiglia. L’autopsia è stata disposta per stabilire le cause della morte: non è ancora chiaro, infatti, se l’uomo abbia cercato di compiere un atterraggio di emergenza per l’improvvisa presenza di un banco di nebbia oppure se sia stato vittima di un malore negli istanti precedenti allo schianto dell’aereo che stava pilotando. L’esame autoptico servirà, appunto, a fare maggiore chiarezza.

