Cordoglio a San Prospero per la morte di Angiolino Palmieri, caduto col suo ultraleggero

SAN PROSPERO E BASTIGLIA – Cordoglio a San Prospero per la morte di Angiolino Palmieri. E’ lui il 70enne morto nello schianto dell’aereo ultraleggero biposto caduto lunedì 20 dicembre, attorno alle ore 12, sul tetto di una abitazione di Bastiglia.

Palmieri, socio dell’aeroclub di Gaggio di Piano, era partito col mezzo poco prima, poi avrebbe tentato un atterraggio di emergenza tra i campi per l’improvviso comparire della nebbia che impediva il volo fino alla località del centro Italia dove doveva arrivare per il rimessaggio del mezzo. Il 70enne ha perso il controllo dell’aero veicolo che è finito sul tetto di una abitazione per fortuna disabitata in via San Clemente.

Il sanprosperese è morto sul colpo: lo schianto è stato fatale: l’ultraleggero si è spezzato in tre parti nell’impatto con l’edificio. L’abitacolo è rimasto incastrato tra le macerie, le ali sono cadute nel cortile, una a destra e una a sinistra. Per Angiolino Palmieri, unica vittima, non c’è stato nulla da fare.

