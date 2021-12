Servizi ambientali, revocato lo sciopero nazionale indetto per lunedì 13 dicembre

Hera informa, attraverso un comunicato stampa, che è stato revocato lo sciopero nazionale indetto per lunedì 13 dicembre nei servizi ambientali. Al contempo, giovedì 16 dicembre potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi, anche presso il call centre e gli sportelli commerciali, in seguito a uno sciopero nazionale proclamato da organizzazioni sindacali confederali. Hera ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività. Oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, si ricorda ai clienti del Gruppo Hera che per le principali pratiche commerciali rimangono disponibili i servizi online e la app gratuita My Hera.

