Superbonus per le villette, accordo per la proroga fino al 31 dicembre 2022

I partiti della maggioranza di Governo avrebbero trovato l’accordo per estendere il superbonus per le villette fino al 31 dicembre 2022. Se, per quanto riguarda i condomini, era già stata prevista l’estensione dell’incentivo fino al 2023, per le villette, infatti, il primo accordo prevedeva, per gli interventi legati alle unità indipendenti, un limite temporale più ristretto, indicato nel giugno 2022, e un tetto Isee di 25mila euro, che ora potrebbe essere cancellato o, quantomeno, alzato a 40mila euro. Inoltre, si legge sulla stampa locale, per usufruire del Superbonus per tutto il 2022 basterebbe un solo stato di avanzamento dei lavori (30% e non 60%) al 30 giugno 2022.

