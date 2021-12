Uomo scomparso trovato in fondo a una scarpata

ZOCCA- Ritrovato, nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 dicembre, l’uomo disperso nella giornata di giovedì nel Comune di Zocca.

Il figlio è riuscito a individuare l’auto dell’uomo in una scarpata: in via Santulini, località Zocchetta.

I vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino intevenuti sul posto hanno predisposto le operazioni per calarsi nel fossato e raggiungere il veicolo, insieme ai sanitari del 118.

L’uomo è stato prontamente soccorso e recuperato con tecniche alpinistiche e, raggiunta la strada principale, é stato poi trasportato al pronto soccorso.

Sul posto anche i carabinieri.

