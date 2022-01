25 aprile, 2 giugno, 1° novembre: tutti i possibili ponti del 2022

Il 2022 potrebbe essere l’anno giusto per rifarsi, dopo un 2021 avaro di occasioni, per gli appassionati di weekend lunghi e viaggi di pochi giorni. Dando un’occhiata al calendario, nel prossimo anno sono diversi, infatti, i possibili ponti legati alle festività. Si parte subito con l’Epifania (6 gennaio), che cade di giovedì, anche se in questo caso la vicinanza con le festività natalizie incide sulla possibilità di effettuare il ponte. Ad aprile, la Festa della Liberazione (25 aprile) cadrà di lunedì, occasione, dunque, per un possibile weekend allungato. Nessuna opportunità verrà, invece, offerta dalla Festa del Lavoro (1° maggio), che, verrà di domenica. Ci si potrà rifare in occasione della Festa della Repubblica: il 2 giugno sarà, infatti, un giovedì. Anche Ferragosto, anche se già in un periodo di vacanze estive, offrirà un’occasione in questo senso, cadendo di lunedì. Il 1° novembre (Ognissanti), poi, sarà un martedì, mentre l’8 dicembre cadrà di giovedì, Natale di domenica e San Silvestro di sabato.

