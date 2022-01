Alessia Bellino: “Un libro e un cortometraggio sulla mia malattia, una storia vera di rinascita e speranza”

Curata nel 2015 per una rara forma di encefalite autoimmune, al risveglio Alessia ha dovuto ricominciare a fare tutto da capo; prima piano piano e poi di ‘corsa’ ce l’ha fatta.

Appena ha potuto ha cominciato a camminare, prima nei corridoi dell’Ospedale, poi in quartiere, poi in città, fino ai primi passi di corsa, con il sostegno di un Club podistico e oggi è una runner a tutti gli effetti. “Perché la corsa è stato il viaggio verso la guarigione” – precisa la modenese Bellino.

“Mi sono espressa attraverso la scrittura con un racconto autobiografico che parla del mio percorso di guarigione come una maratona: il racconto è stato premiato al Concorso Letterario di Buk nel 2020 e nel 2021 è diventato un libro!

Anche disegnare mi ha aiutata molto nella guarigione, sia per me stessa nel recuperare le competenze che avevo, sia per far comprendere agli altri cosa stavo attraversando in modo creativo, simbolico e anche ironico” – racconta Alessia.

ll corto renderà lo spettatore partecipe in prima persona del percorso di guarigione e di rinascita narrato nel libro e permetterà a chiunque di immedesimarsi nelle tappe della maratona per guarire che l’ha portata a condividere la sua storia perché possa essere d’ispirazione e di incoraggiamento per altre persone.

Questa esperienza non l’ha cambiata ma l’ha senza dubbio aiutata ad apprezzare di più la vita e ora vuole gustarsi ogni giorno di più le cose che ha e che ha temuto di perdere.

Il libro di Alessia “Dalla corsa alla corsia” è edito da Progettarte Edizioni di Modena e il corto è scritto e diretto da Francesco Zarzana.

