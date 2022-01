Alluvione Nonantola, premiati gli agenti “angeli” della polizia locale

NONANTOLA- Consegnati gli elogi a tutti gli ufficiali e agli agenti della polizia locale Unione Comuni del Sorbara per la meritoria attività svolta in favore della popolazione in occasione dell’alluvione di Nonantola del dicembre 2020.

Presenti alla cerimonia l’assessore alla sicurezza dell’Unione Angelo Giovannini, la sindaca di Nonantola Federica Nannetti e il comandante della polizia locale Unione Comuni del Sorbara Luca Di Niquili.

