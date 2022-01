Bilancio di previsione, “Insieme per San Felice”: “Tasse aumenteranno, decisione inconcepibile”

“Cari sanfeliciani, le tasse aumenteranno!

Una pessima notizia per i nostri concittadini, nonché un “regalo di Natale” particolarmente amaro che la Giunta Goldoni ha deciso di fare per questo nuovo anno. Così si evince dalla presentazione del bilancio di previsione fatta nel Consiglio comunale di metà dicembre, dove sono stati previsti incrementi sia dell’IMU che dell’addizionale comunale Irpef nell’arco del prossimo triennio.

Ci sia consentito di dire che questa è una decisione assolutamente inconcepibile, a maggior ragione se si considera che è stata presa in piena pandemia dove le difficoltà delle famiglie si sommano a quelle provocate dall’emergenza sanitaria, la quale arriva dopo ulteriori aumenti sia delle tariffe dei servizi scolastici che della tassa per la raccolta dei rifiuti.

Questo è un periodo in cui un’Amministrazione comunale dovrebbe concentrare in modo prioritario tutti i suoi sforzi per aiutare le persone mettendo a disposizione risorse, non certo mettendo loro le mani nelle tasche, considerato tra l’altro che il Governo ha messo a disposizione ai nostri comuni cospicui fondi a cui poter attingere per far fronte all’emergenza sanitaria.

Siamo di fronte ad un aumento delle tasse comunali che risulta totalmente incomprensibile anche per la congiuntura economica nazionale. Basta infatti sfogliare un quotidiano o ascoltare un telegiornale per rendersi conto degli incrementi dei costi dell’energia, con conseguente stangata che subiranno le prossime bollette, sia a carico delle famiglie che delle imprese.

Per anni dagli allora consiglieri di minoranza, oggi assessori che hanno l’onere e l’onore di amministrare San Felice, ci è stato raccontato che per abbassare le tasse comunali sarebbe bastato semplicemente tagliare un 10% di spese superflue del nostro bilancio. Assistere oggi esattamente all’opposto ci lascia davvero senza parole.

Ma non preoccupatevi, cari sanfeliciani! Le responsabilità verranno senz’altro affibbiate all’Amministrazione precedente. “Colpevole” stavolta di non avere mai alzato le tasse a carico dei nostri concittadini gli scorsi anni.