Botti di Capodanno, ragazza ferita a un occhio a Carpi. E a Modena un proiettile vagante gambizza un uomo

Botti di Capodanno, ragazza ferita a un occhio a Carpi. E a Modena un proiettile vagante gambizza un uomo. E’ il bilancio del 31 dicembre, quando si festeggia il passaggio al nuovo anno con petardi e vari tipo di armi da fuoco. Una di queste, un fucile o una pistola, avrebbe colpito a una gamba un uomo di 34 anni a Modena. Il 34enne ha raccontato che questo sarebbe accaduto in strada: andato prima al Pronto Soccorso del Policlinico, poi trasferito a Baggiovara, il 34enne è ora ricoverato in Ortopedia con 40 giorni di prognosi. Al Policlinico c’era anche un uomo di 54 anni che ha avuto una leggera ustione alla mano e due casi di congiuntivite da scoppio di petardi, tutti dimessi al curante.

A Carpi una ragazza è rimasta lievemente ferita a un occhio mentre guardava i fuochi d’artificio, ma senza lesioni gravi. A Vignola un minorenne si è procurato delle leggere escoriazioni al dito mentre maneggiava un petardo, mentre a Sassuolo è stata curato un uomo ferito al viso da un botto illegale: per lui un’ustione di secondo grado al volto e una piccola contusione.

A parte questi casi particolari, gli accessi ai Pronto Soccorso provinciali non hanno fatto registrare particolari picchi e anche il numero di persone che hanno manifestato problemi per intossicazione da alcool è contenuto. Un paio i feriti da incidente stradale arrivati nella notte al Policlinico.

Per quanto riguarda la Bassa, visto anche il meteo ostile con la nebbia e il freddo, non si registrano incidenti stradali o feriti dai botti. Solo qualche cassonetto andato a fuoco dove ancora sono presenti in strada, ad esempio a Bomporto.

L’INTERVISTA AI MEDICI DEL PRONTO SOCCORSO DEL POLICLINICO

