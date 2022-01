Cade a terra, ferito 70enne a San Felice

Cade a terra, ferito 70enne a San Felice E’ avvento venerdì nel tardo pomeriggio, attorno alle 18.45 a San Felice in via Circondaria, all’angolo con via Casarino. L’uomo – che abita in zona – stava camminando, portando con sé una valigia diretto probabilmente in stazione, quando all’improvviso è caduto in terra. Non si sa se per un malore o perché é inciampato.

Soccorso da alcuni ragazzi che erano in zona e l’hanno fatto sedere, si è rialzato, ma dopo è stramazzato nuovamente al suolo, riportando un trauma cranico.

Con gli agenti della Polizia locale Area Nord è intervenuta la Croce Blu che ha stabilizzato il 70enne sul posto e lo ha portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Era cosciente ma in stato confusionale.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017