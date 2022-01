Causano ritardi e disservizi agli hub vaccinali, indagati poliziotto e finanziere no vax

BOLOGNA – Un poliziotto e un militare della Guardia di Finanza no vax sono stati indagati dalla Procura di Bologna per interruzione di pubblico servizio, per aver causato, attraverso i comportamenti messi in atto, ritardi e disservizi negli hub dove si erano presentati per sottoporsi alla vaccinazione. Nel dettaglio, si legge sul sito dell’Ansa Emilia-Romagna, il poliziotto si è presentato all’hub di Casalecchio con un avvocato, facendo una serie di domande al medico presente al centro vaccinale. A un certo punto, poi, ha chiamato il 112 e se n’è andato, senza sottoporsi alla vaccinazione. Sia il poliziotto che il militare della Guardia di Finanza sono attualmente sospesi dal servizio per non aver ottemperato all’obbligo di vaccinazione anti-Covid. La Procura di Bologna sta, inoltre, assumendo ulteriori informazioni dall’azienda sanitaria.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017