Cispadana troppo inquinante, il Coordinamento: “50mila ragioni per firmare la petizione”

MIRANDOLA- Elevatissimi costi ambientali, alti costi pubblici e non risolutiva per il traffico del territorio: il Coordinamento cispadano NO autostrada – SI strada a scorrimento non si ferma e continua la battaglia contro la costruzione dell’autostrada tra Reggiolo e Ferrara Sud.

L’ultima mobilitazione è la petizione lanciata online- su change.org– che al momento ha raggiunto 1100 firme e si prefigge di arrivare a 1500.

Questo il comunicato del Coordinamento:

“La Regione Emilia-Romagna ha appena approvato la realizzazione e l’allargamento di nuove autostrade tra cui l’autostrada Cispadana: 67,7 km tra Reggiolo e Ferrara al confine regionale nord.

Dal progetto di questa autostrada si ricava che la sola costruzione comporta l’emissione di 50-60mila tonnellate di CO2, oltre 1.300 tonnellate di polveri sottili e oltre 350 tonnellate di ossidi di azoto: numeri impressionanti che inducono a chiedersi come sia possibile per Arpa autorizzare un’opera di questa portata.

Le polveri sottili emesse in tutta la Regione dal settore dei trasporti sono infatti 4mila tonnellate all’anno, secondo l’ultimo inventario Arpa. Qui si tratta di aggiungerne altre 1.300 in quattro anni per la costruzione della sola autostrada, nella pianura più inquinata d’Europa, con emissione concentrata in una stretta fascia nelle vicinanze del nastro autostradale.

Sulla stessa fascia di territorio si spandono poi 350 tonnellate di ossidi di azoto che corrispondono al 6% delle emissioni

di tutti i veicoli della provincia di Modena in un anno. Per i gas serra, l’emissione di 50-60mila tonnellate di CO2 è ugualmente impressionante considerando che corrispondono alle emissioni di 10 milioni di vetture che percorrono interamente la tangenziale di Bologna.

Stiamo per raggiungere il livello di CO2 in atmosfera da non superare per evitare l’aumento della temperatura oltre i 2 °C, ci

siamo impegnati a ridurre le emissioni nette a zero entro il 2050, la Regione pianifica di piantare quattro milioni di alberi, si fanno grandi proclami sulla mobilità sostenibile: e poi si vota questo.

Ringraziamo i consiglieri regionali che si sono espressi contro anche se, purtroppo, non tutte le forze politiche presenti in assemblea legislativa sono state “coraggiose”.

Ed è per questo che chiediamo il coraggio dei cittadini, firmando la petizione https://chng.it/mwMxRkqRRJ per fermare l’autostrada”.