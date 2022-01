Concordia, suv travolge un ciclista: 70enne ricoverato in condizioni gravi

CONCORDIA- Lo scontro giovedì 13 gennaio, intorno alle 17, all’intersezione tra via per San Possidonio e via Parri.

La dinamica dell’incidente è ancora tutta accertare, ma l’automobilista del suv si sarebbe subito fermato allertando i soccorsi.

Il ciclista, un uomo di 70 anni del posto, ha riportato nell’impatto un trauma cranico e ferte multiple: è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Baggiovara.

Intervenute sul posto tre pattuglie della polizia locale Area Nord per i rilievi e i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato il 70enne, ne hanno predisposto il trasferimento a Baggiovara.

