Corpo unico di Polizia Locale Ucman, Azzolini (Pd): “Zavatti confonde cause e responsabilità”

MIRANDOLA – Il segretario Pd di Mirandola, Marco Azzolini, risponde alla capogruppo della Lega nel Consiglio Ucman, Lavinia Zavatti, secondo la quale il corpo unico di Polizia Locale in Unione sarebbe partito nel peggiore dei modi:

“A quanto pare, anche la Lega si è accorta che Mirandola Exit ha ricadute negative sui servizi ai cittadini. Con una bella dose di strabismo e di faccia tosta, la capogruppo leghista Zavatti se la prende però con l’Unione ed elogia Mirandola, nel maldestro tentativo di confondere le cause e le responsabilità. Premesso infatti che in queste settimane qualsiasi attività lavorativa deve fare i conti con assenze importanti (ferie, malattie e isolamento da Covid) e che, quindi, prima di puntare il dito, sarebbe necessario informarsi sulla situazione, bisognerebbe onestamente anche prendere atto che la rottura del corpo ha indebolito tutti e che i cittadini dei Comuni citati dalla Zavatti, prima che con l’Unione, dovrebbero prendersela con la Lega mirandolese.

D’altra parte, a noi fa piacere se nei primi giorni dell’anno a Mirandola sono stati garantiti alcuni servizi di base, ma non ci risulta che l’organico sia stato adeguato in tempo utile e stiamo ancora aspettando di capire come è stato risolto il problema del sostanzioso trattamento economico del comandante. Vedremo poi quali e quanti servizi saranno garantiti ai mirandolesi rispetto a quelli dell’Unione.

Intanto, se fino a pochi giorni fa le nostre potevano sembrare solo parole che ripetevano continuamente i danni della Mirandola Exit, ora stiamo cominciando a raccogliere i frutti, purtroppo amari”.