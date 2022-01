Da Medolla all’Australia in bicicletta: Andrea ed Elena in tv per raccontare il proprio viaggio di nozze

MEDOLLA – Ha avuto eco anche a livello nazionale la storia di Andrea Pradella ed Elena Tassi, coppia di Medolla ospitata martedì 4 gennaio nella trasmissione televisiva “I Fatti Vostri”, in onda su Rai 2, per parlare del proprio viaggio di nozze fuori dall’ordinario. Andrea ed Elena, sposatisi nel 2017, hanno, infatti, deciso di partire per un viaggio in bicicletta durato tre anni, attraverso il quale, partendo dalla propria abitazione, hanno raggiunto sud-est asiatico a Australia, passando per i paesi dell’Europa dell’Est, per la Russia e per la Cina. Tornati a casa a novembre, in tempo per il Natale, i due sposi hanno oggi raccontato nella popolare trasmissione avventure e aneddoti relativi al loro viaggio.

