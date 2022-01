Drive through di Mirandola, in tempo reale gli orari con meno o tanta fila

SABATO 8 GENNAIO 2021 ORE 10 – Drive through di Mirandola, vi diciamo noi gli orari con meno fila. E’ il nuovo servizio che offre il nostro giornale in collaborazione con la Polizia Locale di Mirandola.

Si tratta di una informazione importante per aiutare a snellire le lunghe file che si possono creare al Drive through di riferimento per la Bassa, che nei giorni scorsi ha visto i cittadini dover aspettare anche diverse ore per poter effettuare il tampone di controllo da infezione Covid.

I numeri di tamponi da fare sono talmente alti che ai cittadini non viene più dato un orario specifico per presentarsi, ma una fascia oraria (ad esempio 8-11) in cui arrivare e sperare di fare in fretta. Nessuna altra indicazione viene data, e qui interveniamo noi che con l’aiuto della Polizia Locale Area Nord che ci comunica la situazione, vi diamo un quadro della situazione in tempo reale.

Occhio all’orario di pubblicazione dell’articolo, messo in alto a sinistra.

Ad esempio adesso, sabato 8 gennaio 2022 alle ore 9, c’è una fila con tempi di attesa di due ore e mezza. La fila è, al momento, stazionaria. Alle ore 10, la fila rimane lunga e il tempo di attesa stimato è ancora di due ore e mezza

