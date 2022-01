Edilizia scolastica: nel modenese in arrivo 30 milioni dal Pnrr

MODENA- Superano i 30 milioni di euro le risorse del Pnrr assegnate finora alla Provincia di Modena per l’edilizia scolastica superiore. Risorse che potrebbero aumentare grazie ai nuovi bandi, pubblicati di recente dal Governo, ai quali la Provincia partecipa candidando nuovi progetti, tra cui la nuova sede dello Spallanzani di Vignola (vedi comunicato stampa n.13).

Con l’obiettivo di intercettare questi ulteriori fondi, il Consiglio provinciale ha approvato, nella seduta di lunedì 24 gennaio, l’aggiornamento della programmazione triennale che prevede 17 progetti tra cui spiccano, oltre al nuovo Spallanzani, i miglioramenti sismici al Tassoni e Corni; le riqualificazioni al Cavazzi di Pavullo, al Levi di Vignola e gli interventi su diverse palestre.

Intanto sono in corso le progettazioni e in diversi casi aggiudicazione dei lavori alle imprese, degli interventi già finanziati con il Pnrr, oltre 40, tra cui spiccano un nuovo edificio scolastico nell’area del polo Da Vinci di Modena, la nuova sede del Formiggini a Sassuolo, le ristrutturazioni allo Spallanzani di Castelfranco Emilia, i miglioramenti sismici al Barozzi, Corni, Fermi di Modena, al Morante di Sassuolo e al polo Cavazzi-Sorbelli di Pavullo dove sarà realizzata anche una nuova palestra.

Come sottolinea Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, «il Pnrr rappresenta un’opportunità straordinaria per ammodernare e rendere più sicure le scuole superiori modenesi. L’edilizia scolastica è ritornata al centro dell’agenda del nostro paese e siamo pronti a fare la nostra parte; strutture adeguate migliorano la didattica contribuendo alla crescita dei nostri ragazzi; inoltre abbiamo la necessità di ampliare gli edifici per far fronte al costante aumento degli iscritti, arrivati a oltre 35 mila quest’anno e destinati a crescere ancora per diversi anni. Da quest’anno parte una corsa contro il tempo, visto che il Pnrr impone di completare i lavori entro il 2026».

Nell’elenco degli interventi finanziati figurano, inoltre, diverse manutenzioni straordinarie come quelle al polo Volta Don Magnani di Sassuolo, al Levi di Vignola e al da Vinci di Carpi. Nuovi servizi igienici al polo Guarini Wiligelmo e al Muratori San Carlo di Modena, allo Spallanzani nella sede ex Messieri a Castelfranco Emilia e al Fanti di Sassuolo. Prevista anche la ristrutturazione dell’aula magna al Paradisi di Vignola, oltre al rifacimento degli esterni e ristrutturazioni varie in diversi edifici.

La Provincia gestisce l’edilizia scolastica superiore di 30 istituti scolastici con oltre 35 mila studenti che utilizzano 62 edifici, 25 palestre, oltre 1400 aule e 500 laboratori.

Sempre nell’ambito delle risorse del Pnrr, inoltre, la Provincia sta coordinando anche le candidature dei progetti dei Comuni per asili nido, materne, primarie e secondarie di primo grado.