Finale Emilia, commercio e artigianato: cosa bolle in pentola

FINALE EMILIA- Nei giorni scorsi, il sindaco di Finale emilia Claudio Poletti ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Cna e Lapam per analizzare i diversi punti dell’accordo di programma proposto durante la campagna elettorale e valutare come sono stati affrontati in questa prima fase di governo del Comune.

Tra i tanti temi presi in considerazione, la riattivazione delle consulte: sia quella economica, di cui si sta occupando l’assessora Maria Teresa Benotti, sia quelle frazionali, seguite dall’assessora Anna Baldini. È stato poi illustrato il progetto di project financing che si intende attivare per quanto riguarda la pubblica illuminazione e che prevede anche sistemi di videosorveglianza e supporti informatizzati dedicati alla smart city. Si è parlato, quindi, dei possibili progetti di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale in vista di un possibile rifinanziamento della Legge regionale 41/97. Per quanto riguarda il decoro urbano sono stati presentati gli interventi, il cui avvio è previsto a breve, sui marciapiedi di alcune vie del centro storico. È stato anche ricordato il lavoro che si sta svolgendo per sollecitare Ausl affinché gli interventi sulla Casa della Salute e l’ospedale di comunità vengano velocizzati. “Sulla fiscalità locale – ha detto il sindaco Poletti – non prevediamo aumenti delle tariffe e anche per quanto riguarda la Tari la nostra intenzione è quella di mantenerla invariata”. Altri temi particolarmente “caldi” affrontati durante gli incontri, sono stati il ponte Vecchio, piazza Garibaldi e lo spostamento del mercato ambulante. “Per ponte Vecchio – ha puntualizzato il sindaco – i lavori dovrebbero iniziare entro fine maggio, quando le condizioni ambientali potranno permettere di allestire in sicurezza il cantiere nell’alveo del fiume Panaro. Per piazza Garibaldi, l’apertura del cantiere è prevista entro febbraio. Proprio in questi giorni decideremo, insieme a associazioni di categoria e ambulanti, la collocazione temporanea del mercato del mercoledì”. Gli incontri si sono conclusi discutendo del ruolo di Pro Loco e Comitato Commercianti e di come renderli veri protagonisti della vita sociale comunitaria.

