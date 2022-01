Finale Emilia, divieto di circolazione in via Oberdan

FINALE EMILIA- In via Oberdan, in corrispondenza dell’intersezione con via Trento Trieste- dalle ore 7 alle ore 18- dal 17 al 21 e dal 24 al 28 gennaio è istituito il divieto di circolazione, esteso a tutte le categorie di veicoli, per posizionamento di un camion gru davanti alla chiesa di San Francesco per lavori di messa in sicurezza.

Contestualmente viene autorizzata dal Comune di Finale Emilia l’occupazione di suolo pubblico in via Oberdan all’altezza del civico numero 31, fino al 31 marzo 2022.

Dovrà essere comunque consentito, in ogni momento, il transito dei veicoli adibiti ai servizi di emergenza – urgenza.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017