Finale Emilia, Sandro Palazzi ricorda la mamma nel primo anniversario della sua scomparsa

FINALE EMILIA- “In ricordo di nostra mamma Aldina, scomparsa l’11 gennaio 2021, a causa di questo terribile virus. Aldina è stata una mamma docile, premurosa, disponibile, generosa. Ha creduto in me con totale fiducia accompagnandomi silenziosamente in questi anni di grande e intenso impegno svolto per la Comunità,tanto che è stata la mia più grande sostenitrice, incoraggiandomi a proseguire nel mio mandato con determinazione. Non mi ha mai fatto mancare i suoi amorevoli consigli come solo una mamma può dispensare ai figli. Se ne è andata purtroppo in modo crudele, isolata a causa della malattia, ma comunque rivestita fino all’ultimo dall’amore dei suoi cari”.

Nel giorno del primo anniversario della morte della cara mamma, scomparsa a causa del Covid l’11 gennaio 2021, l’ex sindaco di Finale Emilia Sandro Palazzi ha lasciato una lunga riflessione sulla sua bacheca per ricordarla.

