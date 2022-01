Giornate della Memoria e del Ricordo: tutte le iniziative a San Felice

SAN FELICE- Saranno diverse le iniziative organizzate a San Felice sul Panaro in occasione della Giornata della Memoria- celebrata il 27 gennaio di ogni anno per ricordare le vittime dell’Olocausto- e del Giorno del Ricordo- giornata di solennità nazionale, il 10 febbraio, per commemorare i massacri delle foibe.

I principali eventi saranno rivolti agli studenti delle classi terze della scuola media “Giovanni Pascoli”, ma è previsto anche un incontro aperto a tutta la cittadinanza.

L’organizzazione è stata affidata all’assessorato alla Cultura e alla biblioteca comunale: in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena.

Il primo appuntamento è previsto venerdì 28 gennaio, dalle 11 alle 12.30, in diretta streaming per le scuole con: “Una bambina ebrea ai tempi delle leggi razziali”. Per l’occasione si converserà con Marta Affricano.

Affricano, proveniente da una famiglia della borghesia ebraica romana, trascorre l’infanzia a Roma negli anni difficili delle leggi razziali e della guerra. Terminati gli studi universitari si trasferisce nel 1964 a Modena, dove insegna per più di 30 anni in un istituto superiore e dove attualmente vive, continuando a portare la sua testimonianza nelle scuole attraverso il racconto della storia della sua famiglia.

L’iniziativa sarà visibile sui canali Facebook e You Tube dell’Istituto Storico di Modena.

Per il Giorno del Ricordo sono in programma due appuntamenti: martedì 8 febbraio, dalle 11 alle 12.30, sempre in diretta streaming per le scuole: “Senza salutare nessuno. Ritorno in Istria”, conversazione con la scrittrice Silvia Dai Prà.

Mercoledì 16 febbraio invece, alle ore 11, diretta streaming solo per le scuole: “Il confine orientale, le foibe, l’esodo”. Una lezione con immagini dello storico Enrico Miletto, dell’Università di Torino.

Entrambe le iniziative saranno visibili sui canali Facebook e You Tube dell’Istituto Storico di Modena.

Ultimo incontro per la Giornata della Memoria, Giornata Europea dei Giusti, domenica 6 marzo, ale ore 21, all’auditorium di viale Campi, 41/b con: “L’alba ci colse come un tradimento: parole, immagine e musiche per raccontare le memorie della deportazione”.

Conferenza di Giovanni Taurasi, con accompagnamento musicale di Stefano Garuti e Francesco Grillenzoni.

L’incontro sarà aperto al pubblico, previa prenotazione obbligatoria contattando i numeri: 335/7182220 – 0535/ 86391.

L’ingresso sarà possibile solo con Green pass rafforzato e mascherina FFP2.