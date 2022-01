Green Pass, a Mirandola controlli nei locali: sanzioni per un esercente e un avventore

MIRANDOLA – Controlli interforze riguardanti il rispetto delle norme sul Green Pass sono stati effettuati, a Mirandola, nella serata di ieri, 7 gennaio, congiuntamente da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Le pattuglie hanno effettuato verifiche amministrative sul possesso e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali in centro città e sul corretto uso di mascherine e Green Pass in 3 esercizi pubblici: un ristorante, un bar ed un locale di trattenimento frequentato principalmente da giovani. Da tali controlli – comunica la Polizia Locale di Mirandola – è emerso un generale rispetto delle regole: su 48 persone controllate solo una è risultata irregolare. Due le sanzioni: all’avventore di un locale, che stava mangiando al tavolo senza essere in possesso del Green Pass, e all’esercente, per il mancato controllo del Green Pass del cliente. Nei giorni scorsi, anche la Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord aveva effettuato controlli riguardo al rispetto della norme sul Green Pass a San Prospero, Medolla e San Felice sul Panaro (qui l’articolo con i dettagli).

