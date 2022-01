Imprese, Palma Costi (Pd): “Trovare soluzioni per il caro energia”

“La Regione intervenga perché ci trovino soluzioni sul caro energia che sta investendo le imprese regionali . Gli aumenti dei prezzi di energia, gas e materie prime, insieme alla ripresa dell’inflazione, stanno mettendo in difficoltà la ripresa di molti settori della nostra economia, in particolare sul settore della ceramica, asset fondamentale per l’economia emiliano-romagnola. Siamo consapevoli che per la dimensione del problema debba essere affrontato con il Governo”.

E’ questo il contenuto di un’interrogazione firmata dalla consigliera regionale Palma Costi (prima firmataria la collega del PD Manuela Rontini) di cui si è discusso in Assemblea Legislativa regionale.

“Le nostre prese di posizione sul tema sono note, si vedano le dichiarazioni del presidente Bonaccini.” ha spiegato in Aula l’assessore Vincenzo Colla, per il quale “siamo in dialogo permanente con il governo perché ci sia una risposta a breve. Nell’immediato abbiamo un paradosso: abbiamo imprese piene di ordini e di commesse che, però, trovano più conveniente non produrre perché costa troppo. Serve una soluzione anche per le famiglie. Bisogna che l’Europa diventi soggetto in grado di calmierare quanto sta avvenendo sui prezzi energetici , adottando una strategia comune”.

‘Come Gruppo Pd – sottolinea la Costi – siamo consapevoli della complessità del mercato energetico. Pertanto condividiamo la proposta urgente di un piano nazionale per l’ autonomia energetica così come condividiamo che l’Unione europea debba trovare al più presto una strategia comune in grado di eliminare le operazioni speculative che oggi sono in atto. Senza una azione comune rischiamo che le nostre imprese non reggano la competizione sui mercati internazionali”.