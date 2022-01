Massa Finalese, bimbo solo e senza scarpe trovato vicino al parcheggio delle scuole

MASSA FINALESE – Momenti di apprensione si sono registrati questa mattina a Massa Finalese, frazione di Finale Emilia, quando un bambino, che camminava solo e senza scarpe, è stato ritrovato nei pressi del parcheggio della scuole, in via Mascagni. Per fortuna, la vicenda ha avuto un lieto fine nel giro di pochi minuti: grazie all’intervento dei Carabinieri, a cui il bimbo era stato momentaneamente affidato, sono stati, infatti, rintracciati i genitori. Non sono ancora chiari i motivi per i quali il bimbo, che comunque era in buone condizioni di salute al momento del ritrovamento, si fosse allontanato da papà e mamma.

