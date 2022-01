Medico di base a Sant’Antonio in Mercadello, Rossi (Pd): “L’Amministrazione trovi subito una soluzione, noi ci siamo”

NOVI- L’Ausl di Modena ha comunicato ai pazienti di Sant’Antonio in Mercadello che, da fine gennaio, cesserà il servizio dell’unico medico presente nella frazione.

Il Partito democratico di Novi di Modena sollecita l’Amministrazione Comunale e chiede di essere coinvolto nel percorso per trovare soluzione al problema.

Di seguito la nota di Marina Rossi, segretaria del Circolo:

«A Sant’Antonio in Mercadello, con il pensionamento del medico che garantiva la sua presenza nella frazione più piccola del Comune di Novi di Modena, non sarà più attivo il Servizio di Medicina di base. La carenza di personale medico ha messo quindi in difficoltà il paese.

Tale mancanza è causa di forte disagio in particolare per i cittadini più anziani e più fragili. Come Partito democratico di Novi sollecitiamo l’Amministrazione comunale a farsi carico del problema.

Da parte nostra, insieme al gruppo consigliare che sosteniamo, siamo disponibili ad essere coinvolti in tale percorso affinché si possa trovare al più presto una soluzione e venga ripristinato il servizio».