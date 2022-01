Meteo, temperature più basse e niente nebbia: le previsioni per l’Epifania

Temperature in netto calo, che potrebbero passare dalle massime di 9° della giornata odierna a massime di 5° domani (con le minime che toccheranno quota 2°) e niente nebbia, che dopo alcune settimane dovrebbe abbandonare, almeno momentaneamente, il territorio modenese. Sono queste le previsioni meteo per la giornata dell’Epifania.

Nel pomeriggio e nella serata odierna (5 gennaio), invece, sono previste precipitazioni, causate da una perturbazione che sta attraversando il nostro territorio. In pianura è attesa la pioggia, mentre nelle zone collinari e appenniniche si prevede la possibilità di nevicate, non escluse, anche se di entità molto più lieve, nemmeno a quote più basse. Possibilità di pioggia in pianura ridotte, ma comunque presenti, anche per la mattinata del 6 gennaio, con la situazione climatica che dovrebbe, invece, migliorare nel corso della giornata.

