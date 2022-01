San Felice: approvato il progetto per la nuova ciclabile

SAN FELICE- La Giunta comunale di San Felice sul Panaro ha approvato, lo scorso 28 dicembre, il progetto definitivo del tratto di pista pedonale/ciclabile, di circa 700 metri: tra le vie Lollia e Canalino, a margine della linea ferroviaria Bologna-Verona, che contribuirà al completamento del collegamento tra il centro del paese e la frazione di San Biagio.

L’importo complessivo stanziato per l’intervento è di 150 mila euro, interamente finanziato da Rete ferroviaria italiana (Rfi) sulla base di un accordo sottoscritto con l’Amministrazione comunale nel 2017.

Adesso si procederà all’espletamento della gara per assegnare i lavori e quindi con l’intervento.



Con il nuovo tratto diventano complessivamente 21 i chilometri di piste ciclabili a San Felice (inclusa quella di 660 metri nel tratto di via Canalino-via Tassi in fase di realizzazione in questi giorni).

A questi vanno aggiunti i cinque chilometri della Ciclovia del Sole che attraversano il paese e che portano così a 26 chilometri il reticolato di ciclabili cittadine.