Trova un portafoglio con 200 euro e lo restituisce

MODENA-

Ha potuto rientrare in possesso del portafoglio perso e di tutto quanto conteneva poche ore dopo lo smarrimento, grazie al senso civico di un altro cittadino che lo ha trovato e consegnato immediatamente alla polizia locale di Modena.

È accaduto nella giornata di mercoledì 26 gennaio quando, in tarda mattinata, un 29enne camerunese che stava recandosi all’ufficio Infortunistica di via Galilei ha trovato a terra, nel parcheggio antistante il Comando, un portafoglio di pelle contenete documenti, carta di credito e una discreta cifra di denaro in contante.

L’uomo ha subito portato l’oggetto rinvenuto al Contact Center della sede della polizia locale che, in poco tempo, è riuscita a rintracciare il legittimo proprietario: un 21enne sassolese che, in mattinata, si era appunto recato all’ufficio verbali per ottenere informazioni e che, evidentemente aveva perso il portafoglio poco dopo e non aveva ancora presentato denuncia di smarrimento o furto.

Grazie ai documenti rinvenuti, insieme a quasi 200 euro in contanti, il giovane è stato contattato telefonicamente e nel pomeriggio si è recato di persona al Comando: dove ha potuto inaspettatamente recuperare il suo portafoglio.