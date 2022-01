Va a fuoco deposito di vernici a Nonantola

Va a fuoco deposito di vernici a Nonantola. L’incendio si è sviluppato nella notte tra martedi e mercoledì in uno stabilimento aziendale in via Copernico.

I vigili del fuoco sono al lavoro da diverse ore per spegnerlo e ora completare le operazioni di messa in sicurezza. Il pronto intervento delle squadre dei pompieri ha limitato il propagarsi delle fiamme che stavano penetrando all’interno del fabbricato.

Danni rilevanti.

Cause in corso di accertamento.

