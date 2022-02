Aggiornamento Coronavirus 21/2. Nel modenese 265 nuovi casi. In Emilia 2.111 e 13 decessi

LUNEDì 21 FEBBRAIO 2021 – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.169.416 casi di positività, 2.111 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.550 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.065 molecolari e 7.485 test antigenici rapidi.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16,8%, un valore peraltro non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 10.083.663 dosi; sul totale sono 3.740.136 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,1%. Le terze dosi fatte sono 2.611.478.

Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia- romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate.

Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione. emilia-romagna.it/ .

Open day regionale 5-19 anni

Nell’Open day regionale di sabato 19 febbraio dedicato alla popolazione in età scolare (5-19 anni) organizzato da Regione e Aziende sanitarie sono state effettuate 3.806 vaccinazioni da Piacenza a Rimini: 2.487 somministrate a bambini e bambine tra i 5 e gli 11 anni, 1.319 a ragazzi e ragazze tra i 12 e 19 anni. In particolare, a Piacenza sono state somministrate 276 dosi, tutte a bambini tra i 5 e gli 11 anni, 185 a Parma (tutte nella fascia 5-11), 670 a Reggio Emilia (di cui 433 ai bambini), 245 a Modena (di cui 111 ai bambini), 1.140 a Bologna (di cui 841 ai bambini), comprensive di quelle effettuate all’hub Bonfiglioli di Calderara di Reno, 120 a Imola (di cui 24 ai bambini), 175 a Ferrara (di cui 132 ai bambini), 456 a Ravenna (di cui 292 ai bambini), 185 a Cesena (di cui 49 ai bambini), 135 a Forlì (di cui 49 ai bambini), 219 a Rimini (di cui 95 ai bambini).

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 100 (+5 rispetto a ieri, pari al +5%), l’età media è di 63,7 anni. Sul totale, 51 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 63,6 anni), il 51%; 49 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,9 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna superano i 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.757 (+39 rispetto a ieri, +2%), età media 75 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 8 a Parma (invariato); 8 a Reggio Emilia (invariato); 14 a Modena (invariato); 32 a Bologna (+2); 7 a Imola (invariato); 7 a Ferrara (+1); 8 a Ravenna (+1); 2 a Cesena (invariato); 10 a Rimini (+1). Nessun ricovero in provincia di Forlì (come ieri)

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 37,5 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 441 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 238.605), seguita da Modena (264 su 182.109); poi Reggio Emilia (255 su 128.762), Rimini (240 su 115.898), Ravenna (219 su 107.502), Parma (212 su 95.356) e Ferrara (205 su 79.548); quindi Cesena (99 su 66.078) e Piacenza (68 su 63.775); infine Forlì e il Circondario imolese, entrambi con 54 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia rispettivamente di 55.444 e 36.339.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 48.780 (-4.318). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 46.923 (-4.362), il 96,2% del totale dei casi attivi.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 6.416 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.104.882.

Purtroppo, si registrano 13 decessi:

1 in provincia di Piacenza (un uomo di 60 anni)

(un uomo di 60 anni) 2 in provincia di Parma (una donna di 96 anni e un uomo di 80 anni)

(una donna di 96 anni e un uomo di 80 anni) 2 in provincia di Reggio Emilia (due uomini: uno di 79 anni, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Parma e uno di 96 anni)

(due uomini: uno di 79 anni, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Parma e uno di 96 anni) 2 in provincia di Bologna (entrambe donne, di 68 e 86 anni)

(entrambe donne, di 68 e 86 anni) 3 in provincia di Ferrara (due donne di 62 e 84 anni e uomo di 86 anni)

(due donne di 62 e 84 anni e uomo di 86 anni) 1 in provincia di Ravenna (una donna di 82 anni)

(una donna di 82 anni) 2 in provincia di Forlì-Cesena (due donne, di 89 e 94 anni)

Non si registrano decessi nelle province di Modena e Rimini e nel Circondario Imolese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 15.754.

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 3 casi: 1 positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare e 2 in quanto giudicati non caso Covid-19.

La situazione nel modenese

in isolamento domiciliare 258

ricoverati in Terapia intensiva o

subintensiva

ricoverati in altri reparti 6

Casi totali 264

In provincia di Modena, su 264 nuovi positivi, i sintomatici sono 21, gli asintomatici sono 243

Aggiornamento Vaccinazioni

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.618.290 dosi di vaccino, di cui 595.144

prime dosi, 562.444 seconde dosi e 460.072 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

I NUOVI CASI DI OGGI, COMUNE PER COMUNE

Bastiglia 1

Bomporto 2

Campogalliano 2

Camposanto 3

Carpi 19

Castelfranco E. 10

Castelnuovo R. 4

Castelvetro 4

Cavezzo 4

Concordia 3

Fanano 1

Finale Emilia 1

Fiorano M. 6

Fiumalbo

Formigine 8

Frassinoro 1

Guiglia 3

Lama Mocogno 1

Maranello 7

Marano 1

Medolla 6

Mirandola 8

Modena 74

Montecreto

Montefiorino

Montese

Nonantola 13

Novi 3

Palagano 1

Pavullo 5

Pievepelago

Polinago

Prignano 1

Ravarino 3

Riolunato

San Cesario S/P 2

San Felice S/P 5

San Possidonio

San Prospero 6

Sassuolo 13

Savignano S/P 6

Serramazzoni 7

Sestola

Soliera 3

Spilamberto 11

Vignola 4

Zocca 4

Fuori provincia 8

TOTALE 264