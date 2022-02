Finti operatori Asl chiedono test salivari: attenzione, è una truffa

MODENA- Finti operatori che si spacciano per dipendenti Asl e che inviterebbero gli utenti a sottoporsi a test salivari diagnostici.

E’ quanto sarebbe successo ad alcuni cittadini che hanno fortunatamente allertato l’azienda sanitaria.

Ed è stata proprio Aou Modena a mettere in guardia i cittadini con un post su Facebook: “Alcuni utenti ci hanno segnalato di essere stati contattati dai nostri operatori per sottoporsi a test salivari diagnostici. Non si tratta dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e dell’Azienda USL di Modena. Non comunicate i vostri dati personali e segnalate alle autorità il tentativo di raggiro”.

Aou Modena non ha quindi attivato nessuna iniziativa del genere e l’invito alla cittadinanza è di prestare partcolare attenzione a questi finti operatori.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017