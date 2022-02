Bomporto, sottrae 80mila euro all’anziana madre: condannata

BOMPORTO – L’episodio risale agli anni tra il 2016 e il 2019: in questo periodo di tempo, una donna di 48 anni, di Bomporto, avrebbe sottratto la somma di quasi 80mila euro dal conto corrente della madre, ricoverata in una struttura per anziani, di cui era diventata amministratrice di sostegno. La sottrazione dei soldi sarebbe stata notata da una sorella dell’anziana donna, zia della 48enne, che, si legge sulla stampa locale, si sarebbe insospettita e avrebbe denunciato la nipote.

Il processo e la condanna

Così, la 48enne di Bomporto, per aver sottratto quasi 80mila euro, è finita a processo con l’accusa di peculato ed è stata condannata a 1 anno, 2 mesi e 20 giorni di carcere con condizionale della pena e riconoscimento delle attenuanti, a causa della delicata situazione economica della donna, che, stando a quanto affermato in sede di processo, ha affermato di essere pentita degli atti commessi e di aver usato i soldi prelevati dal conto corrente della madre per mantenersi, in quanto disoccupata e titolare solamente di una piccola pensione di invalidità.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017