Concordia, Renzo Belli è il trentaduesimo farmacista vittima del Coronavirus in Italia

CONCORDIA – Anche la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani si è unita nei giorni scorsi al cordoglio per la morte del farmacista di Concordia Renzo Belli, scomparso a causa del Coronavirus lo scorso lunedì 14 febbraio e i cui funerali si sono svolti nella giornata di ieri. Quella dei farmacisti, come tutte quelle sanitarie, è una categoria particolarmente colpita dal Covid: Renzo Belli è stato, infatti, il trentaduesimo farmacista deceduto a causa del Coronavirus in Italia. Di seguito, la nota con cui la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ricorda Renzo Belli:

“La perdita del dottor Belli lascia un vuoto enorme nella sua famiglia, alla quale tutti i farmacisti si stringono in questo momento di dolore, e nella sua comunità di Concordia, che resta priva di un riferimento di profonda umanità e vicinanza alle persone, oltre che di estrema professionalità. Sono innumerevoli le iniziative di solidarietà promosse dal dottor Belli nella sua lunga carriera, che lo hanno visto impegnato come farmacista nella Protezione Civile, prodigandosi, insieme alla moglie Carla, per offrire assistenza e conforto ai terremotati della sua Modena e, più tardi, agli sfollati del sisma che ha colpito le Marche e l’Umbria. Per l’impegno profuso a favore dei più vulnerabili, Renzo e Carla Belli sono stati insigniti di numerosi premi e riconoscimenti tra cui, nel 2017, la Medaglia d’oro al Merito Civile“.

