Esibiscono Green pass intestati ad altre persone: denunciati

MODENA- Polizia di Stato: attività di verifica e controllo sul rispetto della normativa anticovid a Modena

Nel corso degli ordinari controlli per la lotta al Covid eseguiti dal personale del posto di polizia ferroviaria di Modena all’interno di un fast food, un cittadino straniero ha esibito agli agenti operanti un green pass valido che però è risultato non corrispondere al nominativo rilevato dalla successiva visione del passaporto esibito per verifica.

Sempre a Modena, un capotreno ha sorpreso a bordo treno un giovane di venti anni privo della

prescritta mascherina di tipo ffp2. L’ufficiale ha quindi chiesto l’esibizione del Green pass: la certificazione è risultata valida, ma non ha trovato riscontro nel controllo del documento d’identità: essendo quest’ultimo intestato a un’altra persona. Entrambi i soggetti sono stati pertanto deferiti all’autorità giudiziaria per sostituzione di persona e sanzionati per inottemperanza alle normative di contrasto al Covid. Sono in corso gli accertamenti sui reali proprietari dei Green pass validi, per verificarne l’estraneità o il concorso nel reato.

