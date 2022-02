“Incontri con l’autore”, Marco Damilano all’auditorium “Montalcini” di Mirandola

MIRANDOLA – Con “Il Presidente” di Marco Damilano – edizioni “La nave di Teseo” – riprende, a Mirandola, la rassegna “Incontri con l’autore”, organizzata dalla Sezione Avis della città dei Pico. L’appuntamento – il primo in locandina 2022 – è in programma sabato 19 febbraio 2022, alle ore 17, all’auditorium teatro “Rita Levi Montalcini” in Via 29 Maggio 4.

Al centro dell’incontro, l’ultimo libro di Marco Damilano, direttore de l’Espresso, intervistato per l’occasione dalla giornalista Laura Solieri. Un excursus tra le pagine – ma non solo – di una storia “segreta” chiamata Repubblica, attraverso le battaglie intorno al Quirinale, rivelandone i codici nascosti e le congiure di Palazzo. Fino ad arrivare a Sergio Mattarella e all’ombra di Mario Draghi.

La rassegna, insieme agli incontri già programmati per la primavera prossima sui temi della salute e del benessere sociale messi a dura prova dal covid, è realizzata dalla delle commissioni cultura e giovani della sezione Avis Mirandola. Per chi fosse interessato, la partecipazione, nel rispetto delle norme anticovid in vigore, è gratuita e fino all’esaurimento dei posti. E’ gradita la prenotazione.

E-mail (con domiciliazione del biglietto di ingresso): mirandola@avismodena.it. Cellulare: 335 1420976

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017