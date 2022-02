La aggredisce e la insulta senza motivo: 20 giorni di prognosi per una 42enne di Nonantola

Una feroce violenza gratuita: è quanto ha subìto, venerdì 25 febbraio, una 42enne di Nonantola

Una serata fuori, come tante altre, si è trasformata per la donna in un vero e proprio incubo. Uscita a cena con un’amica, la 42enne ha raggiunto un noto locale della provincia modenese: un ristorante che però, quella sera, era stato adibito anche a sala da ballo.

Il locale è gremito e, in fondo alla sala, c’è anche una tavolata cinquantina di persone che festeggia una ricorrenza.

Le due donne si accomodano al loro tavolo, intervallando la cena con brevi balli in pista. E proprio mentre stanno raggiungendo di nuovo il tavolo, la 42enne viene travolta, di spalle, da due uomini- piuttosto corpulenti, stando alla testimonianza della donna- che, accapigliandosi, escono dal locale. Ma nell’impatto la 42enne- dalla corporatura esile, con i suoi 50 chili- viene spinta via così brutalmente da finire su due tavoli attigui.

Nessuno dei presenti capisce la situazione e corre in soccorso della vittima, dolorante e con una slogatura alla caviglia: soltanto un cameriere del locale le da una mano, porgendole un po’ di ghiaccio. Poco dopo ecco rientrare uno dei due uomini che, non contento per quanto già successo, comincia ad inveire brutalmente contro la 42enne: con epiteti triviali, volgari e fare bellicoso.

La donna tenta di mandarlo via quando, all’improvviso, viene afferrata per le braccia e scagliata contro l’ingresso: colpendo le due porte del locale.

Terrorizzata – anche dall’immobilismo dei clienti e della titolare del ristorante – e particolarmente sofferente, la donna e l’amica si mettono in macchina e corrono al Policlinico di Modena. Sono i medici del Pronto soccorso ad allertare la polizia che, tempestivamente, raggiunge e ascolta la vittima.

Dopo 13 ore all’ospedale, la donna viene dimessa la mattina successiva. Lesioni e contusioni multiple, soprattutto nella parte destra del corpo, collarino al collo e gesso al polso: queste le condizioni cliniche della 42enne, con venti giorni di prognosi.

La donna non ha perso tempo, ha presentato immediatamente regolare denuncia per aggressione. Le indagini saranno eseguite dai carabinieri di Formigine, subentrati alla questura di Modena, e lunedì verranno controllati- ed eventualmente sequestrati- i video delle telecamere del ristorante.

Nonostante la brutale aggressione e il comprensibile shock per quanto successo, la donna ha dichiarato di essere in grado di riconoscere l’uomo e di valutare seriamente una seconda denuncia nei confronti della titolare del ristorante Arena 2.0 che, nemmeno per un secondo, si è preoccupata di quanto successo nel ristorante.

Dimostrando la sua totale indifferenza e noncuranza davanti a un episodio così grave, subito da una cliente del suo locale.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017