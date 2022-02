Miss Italia, eletta Zeudi Di Palma

Miss Italia, eletta Zeudi Di Palma. La più bella del paese è una ragazza di Napoli. La nuova Miss Italia ha 21 anni e studia Sociologia, è alta 1 metro e 72 e ha capelli e occhi castani. Lavora come modella e ha una grande passione per il calcio.

LA NUOVA MISS ITALIA 2021

La ventunenne era arrivata a Venezia con il titolo di Miss Napoli, la sua città natale. Una vittoria che Zeudi dedica alla madre e ai fratelli, “che amo da morire”, dice lei stessa.

Diplomata al liceo scientifico, studia Sociologia all’Università. Indipendente e determinata, Zeudi si definisce “una modella con la passione per il calcio”, ma sa anche disegnare e suonare strumenti musicali. Considera un sogno rendere sua mamma orgogliosa di lei. In futuro progetta di concludere gli studi e di riuscire a emergere nell’ambito della moda, diventando imprenditrice. La sua aspirazione è di fare qualcosa di grande, consapevole delle sue potenzialità.

Zeudi ama definirsi “movimentata e iperattiva”. Oltre a studiare, lavora in un ufficio e si dedica anche al sociale tramite un’associazione di Scampia. Nel tempo libero pratica fitness in palestra.

Eliminata in un primo momento per un errore tecnico nell’inserimento dei dati – come spiegato in diretta dall’avvocato Enzo La Rocca, legale del Concorso – Zeudi è riuscita a conquistare la fascia al fotofinish. “Quando sono stata eliminata – ha dichiarato in un comunicato stampa – ho avuto un attimo di esitazione. Per me è una vittoria inaspettata e davvero bella. Miss Italia è una famiglia ed è un percorso che auguro ad ogni ragazza, al di là della vittoria. Le ragazze sono state stupende e con alcune di loro è nata una bellissima amicizia che intendo coltivare e conservare”.

LA SERATA CON ELETTRA LAMBORGHINI E UN PICCOLO GIALLO

Miss Italia Zeudi di Palma è stata eletta domenica sera durante la serata finale che si è tenuta al Casinò di Venezia. Un piccolo giallo ha coinvolto l’ospite di onore, la cantante Elettra Lamborghini. Spiegano dall’organizzazione dell’evento:

Elettra Lamborghini non ha confuso alcuna busta della terza classifica. Come spiegato dalla commissione di garanzia del Concorso, è avvenuto un errore tecnico durante il primo inserimento dei dati che ha conseguentemente portato la scrittura del nominativo di Zeudi Di Palma nella busta della terza classificata consegnata a Elettra, che ha annunciato in diretta. Elettra Lamborghini non ha confuso alcuna busta della terza classifica. Come spiegato dalla commissione di garanzia del Concorso, è avvenuto un errore tecnico durante il primo inserimento dei dati che ha conseguentemente portato la scrittura del nominativo di Zeudi Di Palma nella busta della terza classificata consegnata a Elettra, che ha annunciato in diretta. La stessa commissione, rivedendo immediatamente il conteggio e accortasi dell’errore, ha avvisato la presentatrice e consegnato la busta esatta contenente il nome della reale terza classificata Lorena Tonacci. Da parte di Elettra Lamborghini non vi è stato alcun errore.

LA NUOVA MISS ITALIA SOCIAL

Chiara Manca si è aggiudicata il titolo di #MissSocial 2021.

Chiara studia igiene dentale all’università di Cagliari, ama la musica e gli animali: il suo più grande sogno è quello di aprire un canile. L’altro grande sogno di Chiara è quello di entrare a far parte del mondo della moda e dello spettacolo. Alle finali di Miss Italia è arrivata con il titolo di Miss Sardegna.

Miss Italia Social pratica nuoto, danza, equitazione e muay thai, disciplina sportiva di cui è stata campionessa regionale nel 2016.

Si definisce impulsiva, passionale e creativa. “Una donna – dice – deve essere libera, con tanti obiettivi, determinata, re che rispettosa e solidale con le altre donne”.

LE REGIONI E MISS ITALIA

Con Zeudi di Palma, la Campania conquista il titolo per la quarta volta nella storia del Concorso. Ultima prima di lei Roberta Capua, che aveva vinto il titolo nel 1986. Un’altra campana, Daniela Ferolla, conquistò la fascia di Miss Italia 15 anni dopo nel 2001 ma, pur essendo di origini salernitane, arrivò in finale con la fascia di Miss Moda Mare Calabria, conquistata a Tropea durante le vacanze estive.

Le regioni che hanno collezionato il maggior numero di titoli in assoluto sono la Sicilia, La Lombardia e il Lazio con ben 11 Miss Italia. Seguono il Veneto con 6, il Friuli e la Calabria con 5, il Piemonte, la Toscana, le Marche e la Campania con 4, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Sardegna e l’Umbria con 2, la Puglia e l’Abruzzo con una sola miss. Il titolo non è mai stato vinto da Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.

