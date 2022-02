Morti per smog, Carpi e Modena nelle prime 50 posizioni della classifica europea

MODENA, CARPI – Sono dati tutt’altro rassicuranti per la pianura padana e, in particolare, per le città di Modena e Carpi, quelli che emergono dal report dell’Istituto per la Salute Globale di Barcellona in merito alle morti per smog (livelli delle polveri sottili e del biossido d’azoto nell’aria) nelle città europee.

In particolare, per il prestigioso istituto catalano, Carpi si classifica al 33esimo posto tra le città europee (31 i paesi e 858 le città presi in considerazione) per numero di decessi causati dalle polveri sottili, con una media di 23,3 microgrammi di Pm 2,5 al metro cubo, contro i 5 raccomandati dall’Oms. In questa classifica, invece, Modena si posiziona 50esima, con 21,3 microgrammi per metro cubo. Rimanendo in provincia di Modena, Sassuolo è al 60esimo posto.

Per quanto riguarda i decessi causati dal biossido d’azoto, invece, le cose migliorano leggermente, ma non tanto da far parlare di un’inversione di tendenza: Carpi si posiziona, infatti, al 126esimo posto, con una media di 32,5 microgrammi al metro cubo, mentre Modena è 79esima e Sassuolo 148esima.

