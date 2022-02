“Musica Stretta Live”: cinema e musica alle Officine culturali di Nonantola

NONANTOLA- Mercoledì 9 febbraio 2022, alle ore 21, ritorna “Musica Stretta Live” alle Officine Culturali di Nonantola con la serata intitolata “Tinte Sonore – La musica”. Ospite speciale della serata sarà L’Ermeneuta Francesco Minelli.

“𝗧𝗶𝗻𝘁𝗲 𝗦𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 – 𝗟𝗮 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮”

Cinema e Musica: indagine su un rapporto al di sopra di ogni sospetto.

Con i 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗶 𝗦𝘁𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶: Matteo Bertani (violino, fisarmonica), Giorgio Casadei (sintetizzatore), Marco Luppi (chitarra/batteria), Alice Miali (chitarra), Federico Salvarani (basso)

Appuntamento dedicato al rapporto tra la musica e il mondo delle immagini in movimento. Durante la serata si racconterà e si indagherà su come, la presenza musicale, possa influenzare la percezione e l’interpretazione delle immagini proiettate o trasmesse su schermo. Di come il cinema trae forza e vitalità nello speciale rapporto con il suono.

I Musici Stretti, membri della redazione di Musica Stretta, racconteranno di questa relazione dal cinema muto al cinema contemporaneo: utilizzando esempi tratti da film ed eseguendo dal vivo composizioni originali in abbinamento a sequenze selezionate.

Regia video: sarà di Federico Sigillo

Tecnico audio: Lorenzo Guagnano