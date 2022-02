Nidi d’infanzia Nonantola: le novità per l’anno educativo 2022/2023

La prima riguarda la riapertura del nido d’infanzia don Beccari , a conclusione dei lavori in corso per il progetto di miglioramento sismico dell’edificio e di ristrutturazione post alluvione: con questa struttura, nuovamente attiva da settembre, ci saranno da 10 a 14 posti in più a disposizione delle famiglie nonantolane.

La seconda invece prevede l’apertura delle iscrizioni anche ai lattanti, a partire dai 6 mesi (nati entro febbraio 2022), dando così corso a una richiesta che da tempo l’Amministrazione stava valutando e che trova oggi concretizzazione con i lavori di riqualificazione del don Beccari e la riorganizzazione generale del servizio.

La sezione lattanti è stata istituita in forma sperimentale e, se troverà l’accoglienza attesa, sarà poi resa definitiva negli anni educativi successivi.