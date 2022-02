Parcheggio selvaggio in centro a Mirandola, pioggia di sanzioni e rimozioni

Parcheggio selvaggio in centro a Mirandola, pioggia di sanzioni e rimozioni questa domenica. Sono state oltre dieci le sanzioni nella mattinata a Mirandola per auto in sosta irregolare, sia nell’area del mercato nel centro storico che nelle aree verdi in adiacenza del Castello, sempre a ridosso del centro.

Numerose sino dalle prime ore sono state le chiamate e le richieste di interventi alla Polizia Locale di Mirandola, compreso per un allarme in una ditta, ove però non sono stati riscontrati segni di effrazione.

In particolare in piazza Costituente a Mirandola si è dovuto procedere alla rimozione di un veicolo Fiat Punto di colore nero che impediva il montaggio di banchi del mercato. Il proprietario può prendere contatto al 0535 611039 – 800197197 per la restituzione.

