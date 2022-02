Vandalizzato il tendone del Drive Through di Mirandola con scritte no vax

Vandalizzato il tendone del Drive Through di Mirandola con scritte no vax. E’ stato scoperto venerdì mattina, si suppone quindi che nella notte o alle prime luci dell’alba una o più persone abbiano raggiunto l’area ex Map per danneggiare a struttura pubblica dove vengono effettuati i tamponi per rilevare il Coronavirus.

Il gesto si inserisce in una scia di episodi simili. Già nell’ottobre scorso davanti a una scuola di Mirandola era comparsa una scritta dello stesso tenore, vergata in vernice ossa sull’asfalto. Sempre in autunno, altro gesto di vandalismo: davanti al punto vaccinale di Mirandola, zona piscina, ad almeno cinque auto vennero tagliate le gomme.

Stavolta l’ignoto no vax ha scelto il Drive Through di Mirandola per rovinare un bene pubblico e mandare il suo messaggio, che fa il paio con i tanti, troppi insulti che gli operatori che lavorano lì sono costretti a subire da certe persone. Questo è il clima pesante in cui gli operatori sanitari si trovano a lavorare: ogni giorno c’è qualche maleducato che arriva per farsi fare il tampone nasale e si sente autorizzato a sciorinare insulti, parolacce e a dire cose deliranti.

