8 marzo, a Concordia corteo di studenti contro la guerra e la violenza

CONCORDIA- Un corteo di quasi 250 studenti- di tutte le classi della scuola secondaria di I° grado “Zanoni” di Concordia- ha sfilato martedì 8 marzo per dire no alla guerra in Ucraina.

Un’onda colorata di striscioni, disegni, mimose, messaggi e simboli di pace ha percorso il tragitto dalla scuola a piazza Gina Borellini. Un luogo importante dedicato a una grande donna che da partigiana ha difeso in prima linea la libertà di Concordia e, come consigliera comunale- deputata e presidentessa dell’Udi- si è sempre battuta per l’affermazione della parità tra uomo e donna.

Presente al corteo anche l’Amministrazione comunale- con il sindaco Luca Prandini e l’assessora all’Istruzione Marika Menozzi- promotrice di questo momento di speranza e riflessione. Anche in occasione della Giornata internazionale della donna.

Sindaco e assessora hanno deposto un mazzo di mimose al totem dedicato alla figura di Gina Borellini e hanno ricordato ai ragazzi il significato della frase inscritta nella lastra adiacente la fontana, tratto da un discorso dedicato ai giovani che Gina Borellini pronunciò negli anni ’90 e che ha profondo significato di rifiuto della guerra: “𝑉𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑒̀ 𝑙’𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑖, 𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑖𝑛𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜 𝑎 𝑢𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑎 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎”. Il sindaco Luca Prandini ha concluso il momento di riflessione ricordando ai ragazzi come la cultura della pace è, in ogni ambito della nostra vita, lo strumento più efficace per sconfiggere la violenza, l’ingiustizia e ogni tipo di prevaricazione.

